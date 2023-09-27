Апайчев Александр Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Апайчев Александр Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Апайчев Федор Васильевич

Мать: Апайчева Федосья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Апайчев Вадим Александрович

Мать ребёнка: Апайчева Надежда Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрова Валентина Александровна

Мать ребёнка: Апайчева Надежда Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Апайчева Надежда Константиновна

Смерть
Неизвестно
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