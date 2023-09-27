Апайчев Александр Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Апайчев Федор Васильевич
Мать: Апайчева Федосья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Апайчев Вадим Александрович
Мать ребёнка: Апайчева Надежда Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрова Валентина Александровна
Мать ребёнка: Апайчева Надежда Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно