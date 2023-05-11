Васенина (Зонова) Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васенина (Зонова) Елена Васильевна

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Место рождения

Калининской, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

03.07.1907 ст.

Дата смерти

28.02.1986

Пол

Женский

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1907 ст.

Отец: Зонов Василий Львович

Мать: Зонова Евдокия Матвеевна

Калининской, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1929

Сын: Васенин Николай Егорович

Отец ребёнка: Васенин Егор Антипович

Рождение ребёнка
04.07.1932

Сын: Васенин Геннадий Егорович

Отец ребёнка: Васенин Егор Антипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Егоровна

Отец ребёнка: Васенин Егор Антипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ситникова Раиса Егоровна

Отец ребёнка: Васенин Егор Антипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васенин Виталий (Виктор) Егорович

Отец ребёнка: Васенин Егор Антипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васенин Егор Антипович

Место жительства
Неизвестно
Васенины, Юрьянский муниципальный район, Кировская область
Смерть
28.02.1986
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