Васенина (Зонова) Елена Васильевна
Место рождения
Дата рождения03.07.1907 ст.
Дата смерти28.02.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1907 ст.
Отец: Зонов Василий Львович
Мать: Зонова Евдокия Матвеевна
Рождение ребёнка
1929
Отец ребёнка: Васенин Егор Антипович
Рождение ребёнка
04.07.1932
Сын: Васенин Геннадий Егорович
Отец ребёнка: Васенин Егор Антипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Егоровна
Отец ребёнка: Васенин Егор Антипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ситникова Раиса Егоровна
Отец ребёнка: Васенин Егор Антипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васенин Виталий (Виктор) Егорович
Отец ребёнка: Васенин Егор Антипович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васенины, Юрьянский муниципальный район, Кировская область
Смерть
28.02.1986