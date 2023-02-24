Зонова (Суслова) Евдокия Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1875
Отец: Суслов Матвей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.09.1904 ст.
Отец ребёнка: Зонов Василий Львович
Рождение ребёнка
03.07.1907 ст.
Дочь: Васенина Елена Васильевна
Отец ребёнка: Зонов Василий Львович
Рождение ребёнка
03.07.1907 ст.
Дочь: Вылегжанина Анна Васильевна
Отец ребёнка: Зонов Василий Львович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Зонов Василий Львович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Зонов Василий Львович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно