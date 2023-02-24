Зонова (Суслова) Евдокия Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зонова (Суслова) Евдокия Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1875

Отец: Суслов Матвей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.09.1904 ст.

Сын: Зонов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Зонов Василий Львович

Калининской, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
03.07.1907 ст.

Дочь: Васенина Елена Васильевна

Отец ребёнка: Зонов Василий Львович

Калининской, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
03.07.1907 ст.

Дочь: Вылегжанина Анна Васильевна

Отец ребёнка: Зонов Василий Львович

Калининской, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зонов Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Зонов Василий Львович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зонов Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Зонов Василий Львович

Калининской, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зонов Василий Львович

Место жительства
Неизвестно
Калининской, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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