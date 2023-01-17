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Зонов Василий Львович

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Место рождения

Большие Зоновы, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1868

Отец: Зонов Лев

Мать: не указана

Большие Зоновы, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
11.09.1904 ст.

Сын: Зонов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Зонова Евдокия Матвеевна

Калининской, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
03.07.1907 ст.

Дочь: Васенина Елена Васильевна

Мать ребёнка: Зонова Евдокия Матвеевна

Калининской, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
03.07.1907 ст.

Дочь: Вылегжанина Анна Васильевна

Мать ребёнка: Зонова Евдокия Матвеевна

Калининской, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зонов Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Зонова Евдокия Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зонов Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Зонова Евдокия Матвеевна

Калининской, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зонова Евдокия Матвеевна

Место жительства
Неизвестно
Калининской, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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