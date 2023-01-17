Зонов Василий Львович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1868
Отец: Зонов Лев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.09.1904 ст.
Мать ребёнка: Зонова Евдокия Матвеевна
Рождение ребёнка
03.07.1907 ст.
Дочь: Васенина Елена Васильевна
Мать ребёнка: Зонова Евдокия Матвеевна
Рождение ребёнка
03.07.1907 ст.
Дочь: Вылегжанина Анна Васильевна
Мать ребёнка: Зонова Евдокия Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зонова Евдокия Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зонова Евдокия Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зонова Евдокия Матвеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно