Ситников Степан Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ситников Степан Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850 ст.

Дата смерти

1851 ст.

Пол

Мужской

Отец

1820 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕС
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Место
Комментарий
Рождение
1850 ст.

Отец: Ситников Матвей

Мать: не указана

Смерть
1851 ст.
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