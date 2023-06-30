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Ситников Степан Матвеевич
Ситников Степан Матвеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1850 ст.
Дата смерти
1851 ст.
Пол
Мужской
Отец
Ситников Матвей
1820 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1850 ст.
Отец:
Ситников Матвей
Мать: не указана
Смерть
1851 ст.
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