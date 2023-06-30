Ситников Матвей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820 ст.
Отец: не указан
Мать: Устинья Григорьевна
Рождение ребёнка
1849 ст.
Мать ребёнка: не указана
Ельпашевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1850 ст.
Сын: Ситников Степан Матвеевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно