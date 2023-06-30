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Ситников Матвей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820 ст.

Отец: не указан

Мать: Устинья Григорьевна

Рождение ребёнка
1849 ст.

Сын: Ситников Петр Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Ельпашевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1850 ст.

Сын: Ситников Степан Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ситникова Марфа Семеновна

Смерть
Неизвестно