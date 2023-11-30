Румянцева (Кузьмичёва) Евдокия Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Румянцева (Кузьмичёва) Евдокия Захаровна

Место рождения

Бессоново, Паломская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

20.02.1886 ст.

Дата смерти

После 1914

Пол

Женский

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1886 ст.

Отец: Кузьмичёв Захар Демидович

Мать: Кузьмичёва Дарья Павловна

Бессоново, Паломская волость, Кологривский уезд
Бракосочетание
06.11.1906 ст.

Муж: Румянцев Ефим Эрастович

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
25.08.1907 ст.

Дочь: Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Румянцев Ефим Эрастович

Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.180-181 (Рождение №-77ж)
Смерть
После 1914
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