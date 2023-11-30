Румянцева (Кузьмичёва) Евдокия Захаровна
Место рождения
Дата рождения20.02.1886 ст.
Дата смертиПосле 1914
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1886 ст.
Бракосочетание
06.11.1906 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
25.08.1907 ст.
Дочь: Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Румянцев Ефим Эрастович
Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.180-181 (Рождение №-77ж)
Смерть
После 1914