Цуканов Михаил Иванович (?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цуканов Михаил Иванович (?)

Место рождения

Фошня, Мосальский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Фошня, Мосальский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
24.11.1890

Дочь: Пчельникова Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: ?

Свирково, Мосальский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1894

Сын: Цуканов Александр Михайлович

Мать ребёнка: ?

Свирково, Мосальский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пчельникова Татьяна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета Михайловна

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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