Цуканов Михаил Иванович (?)
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.11.1890
Дочь: Пчельникова Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1894
Сын: Цуканов Александр Михайлович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пчельникова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета Михайловна
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно