Пчельникова (Цуканова) Екатерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пчельникова (Цуканова) Екатерина Михайловна

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Место рождения

Свирково, Мосальский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

24.11.1890

Дата смерти

08.03.1980

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1890

Отец: Цуканов Михаил Иванович (?)

Мать: ?

Свирково, Мосальский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Пчельников Николай Михеевич

Отец ребёнка: Пчельников Михей Фролович

Пичугина, Елгайская волость, Томский уезд
Рождение ребёнка
1916

Сын: Пчельников Владимир Михеевич

Отец ребёнка: Пчельников Михей Фролович

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
25.10.1923

Дочь: Панченко Надежда Михеевна

Отец ребёнка: Пчельников Михей Фролович

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
02.07.1933

Дочь: Андрусенко Алевтина Михеевна

Отец ребёнка: Пчельников Михей Фролович

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
09.12.1935

Сын: Пчельников Евгений Михеевич

Отец ребёнка: Пчельников Михей Фролович

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
24.04.1938

Дочь: Попова Любовь Михеевна

Отец ребёнка: Пчельников Михей Фролович

Томск, город Томск, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пчельников Михей Фролович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пчельников Павел Михеевич

Отец ребёнка: Пчельников Михей Фролович

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пчельников Сергей Михеевич

Отец ребёнка: Пчельников Михей Фролович

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ситникова Анна Михеевна

Отец ребёнка: Пчельников Михей Фролович

Томск, город Томск, Томская область
Смерть
08.03.1980
Тирасполь, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра
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