Пчельникова (Цуканова) Екатерина Михайловна
Место рождения
Дата рождения24.11.1890
Дата смерти08.03.1980
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1890
Отец: Цуканов Михаил Иванович (?)
Мать: ?
Рождение ребёнка
1914
Сын: Пчельников Николай Михеевич
Отец ребёнка: Пчельников Михей Фролович
Пичугина, Елгайская волость, Томский уезд
Рождение ребёнка
1916
Сын: Пчельников Владимир Михеевич
Отец ребёнка: Пчельников Михей Фролович
Рождение ребёнка
25.10.1923
Дочь: Панченко Надежда Михеевна
Отец ребёнка: Пчельников Михей Фролович
Рождение ребёнка
02.07.1933
Дочь: Андрусенко Алевтина Михеевна
Отец ребёнка: Пчельников Михей Фролович
Рождение ребёнка
09.12.1935
Сын: Пчельников Евгений Михеевич
Отец ребёнка: Пчельников Михей Фролович
Рождение ребёнка
24.04.1938
Дочь: Попова Любовь Михеевна
Отец ребёнка: Пчельников Михей Фролович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пчельников Павел Михеевич
Отец ребёнка: Пчельников Михей Фролович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пчельников Сергей Михеевич
Отец ребёнка: Пчельников Михей Фролович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ситникова Анна Михеевна
Отец ребёнка: Пчельников Михей Фролович
Смерть
08.03.1980
Тирасполь, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра