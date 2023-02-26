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Мать: не указана

Рождение ребёнка
1762

Сын: Астапенков Григорий Кодратов

Отец ребёнка: Астапенков Кодратий Григорьев

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1780

Сын: Астапенков Исидор Кодратов

Отец ребёнка: Астапенков Кодратий Григорьев

д.Юшковские Старины
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