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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1762
Сын: Астапенков Григорий Кодратов
Отец ребёнка: Астапенков Кодратий Григорьев
Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1780
Сын: Астапенков Исидор Кодратов
Отец ребёнка: Астапенков Кодратий Григорьев
д.Юшковские Старины