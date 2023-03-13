Садовникова Василиса Архипова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Сын: Садовниковъ Иванъ
Отец ребёнка: Садовниковъ Захаръ
Рождение ребёнка
1823
Сын: Садовниковъ Палитъ
Отец ребёнка: Садовниковъ Захаръ
Рождение ребёнка
1828
Сын: Садовниковъ Василий
Отец ребёнка: Садовниковъ Захаръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Садовниковъ Захаръ