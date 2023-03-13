Садовникова Василиса Архипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садовникова Василиса Архипова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Сын: Садовниковъ Иванъ

Отец ребёнка: Садовниковъ Захаръ

Рождение ребёнка
1823

Сын: Садовниковъ Палитъ

Отец ребёнка: Садовниковъ Захаръ

Рождение ребёнка
1828

Сын: Садовниковъ Василий

Отец ребёнка: Садовниковъ Захаръ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Садовниковъ Захаръ

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