Садовниковъ Захаръ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Сын: Садовниковъ Иванъ
Мать ребёнка: Садовникова Василиса Архипова
Рождение ребёнка
1823
Сын: Садовниковъ Палитъ
Мать ребёнка: Садовникова Василиса Архипова
Рождение ребёнка
1828
Сын: Садовниковъ Василий
Мать ребёнка: Садовникова Василиса Архипова
Бракосочетание
Неизвестно