Степан Адрианович
Место рождения
Дата рождения20.05.1891
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1891
Отец: Адриан Ефимович
Мать: Агрипина Герасимовна
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Крещение
1891
Рождение ребёнка
1911
Сын: Кузьма Степанович
Мать ребёнка: Ксения Алексеевна
Рождение ребёнка
22.06.1913
Дочь: Агрипина Степановна
Мать ребёнка: Ксения Алексеевна
Рождение ребёнка
09.01.1916
Сын: Иван Степанович
Мать ребёнка: Ксения Алексеевна