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Степан Адрианович

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

20.05.1891

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1891

Отец: Адриан Ефимович

Мать: Агрипина Герасимовна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Крещение
1891
Рождение ребёнка
1911

Сын: Кузьма Степанович

Мать ребёнка: Ксения Алексеевна

Рождение ребёнка
22.06.1913

Дочь: Агрипина Степановна

Мать ребёнка: Ксения Алексеевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
09.01.1916

Сын: Иван Степанович

Мать ребёнка: Ксения Алексеевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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