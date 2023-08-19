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Котов Николай Гавриилов

Место рождения

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

03.12.1903

Дата смерти

05.12.1903

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1903

Отец: Котов Гавриил Максимов

Мать: Котова Агрипина Фролова

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Крещение
04.12.1903
Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Godparents:села Нижняго Казачья крестьянин Иван Фролов Колчев и крестьянка Акилина Иванова Брежнева | Покровская церковь
Смерть
05.12.1903
Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Причина смерти: от слаборождения
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