Котов Николай Гавриилов
Место рождения
Дата рождения03.12.1903
Дата смерти05.12.1903
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
03.12.1903
Отец: Котов Гавриил Максимов
Мать: Котова Агрипина Фролова
Крещение
04.12.1903
Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Godparents:села Нижняго Казачья крестьянин Иван Фролов Колчев и крестьянка Акилина Иванова Брежнева | Покровская церковь
Смерть
05.12.1903
Причина смерти: от слаборождения