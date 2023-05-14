Кирилова Федосья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирилова Федосья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Сын: Кирилов Панфил Иванович

Отец ребёнка: Кирилов Иван Петрович

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Кирилова Анисья Ивановна

Отец ребёнка: Кирилов Иван Петрович

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Кирилова Настасья Ивановна

Отец ребёнка: Кирилов Иван Петрович

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1843

Сын: Кирилова Алексей Иванович

Отец ребёнка: Кирилов Иван Петрович

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Упоминание
30.07.1850
Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирилов Иван Петрович

Смерть
Неизвестно
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