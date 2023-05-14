Кирилова Федосья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Кирилов Иван Петрович
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Кирилова Анисья Ивановна
Отец ребёнка: Кирилов Иван Петрович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Кирилова Настасья Ивановна
Отец ребёнка: Кирилов Иван Петрович
Рождение ребёнка
1843
Сын: Кирилова Алексей Иванович
Отец ребёнка: Кирилов Иван Петрович
Упоминание
30.07.1850
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно