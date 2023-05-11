Ларичев Иван Александрович
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смерти18.02.1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Возможные родители: Ларичев Александр Потапьевич и Ларичева Мария Георгиевна Возможная сестра - Смирнова (Ларичева) Анна Александровна.
Место жительства
Около 1935
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Арест
26.04.1936
Репрессирован. Обвинение — за КРТД.
Осуждение
31.08.1936
Приговор — 3 года лишения свободы. Прибыл в Ухтпечлаг 28.09.1936 из тюрьмы г.Свердловска. Источник: 1) Книга памяти Республики Коми - т.8, ч.3 2) Книга памяти Свердловской области. - т. 5
Смерть
18.02.1938
Ухтпечлаг (Ухтинско-Печорский исправительно-трудовой лагерь, УПИТЛаг) — подразделение, входившее в структуру ГУЛАГа ОГПУ (в дальнейшем ГУЛАГ НКВД СССР).