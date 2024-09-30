Куйванен (Олонен) Елизавета Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куйванен (Олонен) Елизавета Петровна

Место рождения

Новая, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

23.07.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Новая, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
22.05.1905

Муж: Куйванен Петр Андреевич

Рождение ребёнка
01.01.1906

Сын: Куйванен Виктор Петрович

Отец ребёнка: Куйванен Петр Андреевич

Телези, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
29.04.1912

Дочь: (Куйванен) Лайна-Мария Петровна

Отец ребёнка: Куйванен Петр Андреевич

Телези, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
25.03.1914

Сын: Куйванен Вальтер Петрович

Отец ребёнка: Куйванен Петр Андреевич

Телези, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
16.07.1917

Дочь: (Куйванен) Элина Петровна

Отец ребёнка: Куйванен Петр Андреевич

Телези, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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