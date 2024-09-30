Куйванен (Олонен) Елизавета Петровна
Место рождения
Дата рождения23.07.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.05.1905
Рождение ребёнка
01.01.1906
Отец ребёнка: Куйванен Петр Андреевич
Рождение ребёнка
29.04.1912
Дочь: (Куйванен) Лайна-Мария Петровна
Отец ребёнка: Куйванен Петр Андреевич
Рождение ребёнка
25.03.1914
Сын: Куйванен Вальтер Петрович
Отец ребёнка: Куйванен Петр Андреевич
Рождение ребёнка
16.07.1917
Дочь: (Куйванен) Элина Петровна
Отец ребёнка: Куйванен Петр Андреевич
Смерть
Неизвестно