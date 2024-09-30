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Куйванен Виктор Петрович

Место рождения

Телези, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

01.01.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1906

Отец: Куйванен Петр Андреевич

Мать: Куйванен (Олонен) Елизавета Петровна

Телези, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
05.09.1926

Жена: Куйванен Анна Петровна

Рождение ребёнка
19.03.1928

Сын: Куйванен Лео Викторович

Мать ребёнка: Куйванен Анна Петровна

Телези, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
12.03.1931

Сын: Куйванен Вильям Викторович

Мать ребёнка: Куйванен Анна Петровна

Рождение ребёнка
10.08.1933

Сын: Куйванен Петр Викторович

Мать ребёнка: Куйванен Анна Петровна

Телези, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
12.02.1936

Дочь: (Куйванен) Ниина Викторовна

Мать ребёнка: Куйванен Анна Петровна

Телези, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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