Куйванен Виктор Петрович
Место рождения
Дата рождения01.01.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1906
Бракосочетание
05.09.1926
Жена: Куйванен Анна Петровна
Рождение ребёнка
19.03.1928
Мать ребёнка: Куйванен Анна Петровна
Рождение ребёнка
12.03.1931
Сын: Куйванен Вильям Викторович
Мать ребёнка: Куйванен Анна Петровна
Рождение ребёнка
10.08.1933
Мать ребёнка: Куйванен Анна Петровна
Рождение ребёнка
12.02.1936
Дочь: (Куйванен) Ниина Викторовна
Мать ребёнка: Куйванен Анна Петровна
Смерть
Неизвестно