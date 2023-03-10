Пономаренко Иван Прокофьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономаренко Иван Прокофьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1941

Сын: Пономаренко Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Пономаренко Валентина Антоновна

Покровка, Усть-Таркский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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