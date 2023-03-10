Пономаренко Иван Прокофьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.11.1941
Сын: Пономаренко Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Пономаренко Валентина Антоновна
Покровка, Усть-Таркский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно