Гапшина Гликерья Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1855
Дата смертиПосле 25.06.1875
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.09.1871
Дочь: Макарова Марфа Дмитриевна
Отец ребёнка: Гапшин Дмитрий Фёдорович
Восприемник
14.12.1872
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Николай Георгиевич Щерин
Рождение ребёнка
25.06.1875
Отец ребёнка: Гапшин Дмитрий Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 25.06.1875