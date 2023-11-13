Гапшина Гликерья Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гапшина Гликерья Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1855

Дата смерти

После 25.06.1875

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1858 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.09.1871

Дочь: Макарова Марфа Дмитриевна

Отец ребёнка: Гапшин Дмитрий Фёдорович

Восприемник
14.12.1872
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Николай Георгиевич Щерин
Рождение ребёнка
25.06.1875

Сын: Гапшин Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Гапшин Дмитрий Фёдорович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гапшин Дмитрий Фёдорович

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 25.06.1875
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