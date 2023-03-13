Денисова (Горохова) Татьяна
Место рожденияАлександровка
Дата рождения1828
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Гороховъ Аѳанасій
Мать: Горохова Анна
Александровка
Бракосочетание
14.05.1851
Муж: Денисовъ Павелъ
Рождение ребёнка
22.02.1854
Сын: Денисовъ Порфирій
Отец ребёнка: Денисовъ Павелъ
Рождение ребёнка
23.04.1860
Сын: Денисовъ Егоръ
Отец ребёнка: Денисовъ Павелъ
Рождение ребёнка
23.08.1862
Сын: Денисовъ Андрѣянъ
Отец ребёнка: Денисовъ Павелъ
Рождение ребёнка
20.11.1864
Сын: Денисовъ Михаилъ
Отец ребёнка: Денисовъ Павелъ
Рождение ребёнка
28.09.1869
Сын: Денисовъ Иванъ
Отец ребёнка: Денисовъ Павелъ