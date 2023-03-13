Денисова (Горохова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисова (Горохова) Татьяна

Место рождения

Александровка

Дата рождения

1828

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Гороховъ Аѳанасій

Мать: Горохова Анна

Александровка
Бракосочетание
14.05.1851

Муж: Денисовъ Павелъ

Рождение ребёнка
22.02.1854

Сын: Денисовъ Порфирій

Отец ребёнка: Денисовъ Павелъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.04.1860

Сын: Денисовъ Егоръ

Отец ребёнка: Денисовъ Павелъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.08.1862

Сын: Денисовъ Андрѣянъ

Отец ребёнка: Денисовъ Павелъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.11.1864

Сын: Денисовъ Михаилъ

Отец ребёнка: Денисовъ Павелъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.09.1869

Сын: Денисовъ Иванъ

Отец ребёнка: Денисовъ Павелъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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