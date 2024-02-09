Бровкина Александра Петровна
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смерти1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Рождение ребёнка
27.05.1927
Дочь: Нечаева Римма Викторовна
Отец ребёнка: Самойлов Виктор Иванович
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Бобкова Альбина Викторовна
Отец ребёнка: Самойлов Виктор Иванович
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Самойлова Татьяна Викторовна
Отец ребёнка: Самойлов Виктор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1959