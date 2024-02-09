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Бровкина Александра Петровна

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Место рождения

Николо-Гора, Первомайский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1904

Дата смерти

1959

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Бровкин Петр Петрович

Мать: Бровкина Екатерина Полиектовна

Николо-Гора, Первомайский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
27.05.1927

Дочь: Нечаева Римма Викторовна

Отец ребёнка: Самойлов Виктор Иванович

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Бобкова Альбина Викторовна

Отец ребёнка: Самойлов Виктор Иванович

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
1940

Дочь: Самойлова Татьяна Викторовна

Отец ребёнка: Самойлов Виктор Иванович

Иваново, Иваново, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самойлов Виктор Иванович

Смерть
1959
Иваново, Иваново, Ивановская область
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