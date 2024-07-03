Сачков Никита Кузьмич
Место рождения
Дата рождения11.06.1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1897
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сачков Иван Никитич
Мать ребёнка: Сачкова (Евстигнеева) Прасковья Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сачкова Мария Никитична
Мать ребёнка: Сачкова (Евстигнеева) Прасковья Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: Сачкова (Евстигнеева) Прасковья Ильинична
Рождение ребёнка
1938
Мать ребёнка: Сачкова (Евстигнеева) Прасковья Ильинична
Смерть
Неизвестно