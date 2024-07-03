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Сачков Никита Кузьмич

Место рождения

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

11.06.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1897

Отец: Сачков Кузьма Константинович

Мать: Сачкова (Хавронина) Варвара Андреевна

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сачков Иван Никитич

Мать ребёнка: Сачкова (Евстигнеева) Прасковья Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сачкова Мария Никитична

Мать ребёнка: Сачкова (Евстигнеева) Прасковья Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сачкова (Евстигнеева) Прасковья Ильинична

Рождение ребёнка
1922

Сын: Сачков Василий Никитич

Мать ребёнка: Сачкова (Евстигнеева) Прасковья Ильинична

Михайловский, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1938

Сын: Сачков Александр Никитич

Мать ребёнка: Сачкова (Евстигнеева) Прасковья Ильинична

Михайловский, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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