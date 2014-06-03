Брянцева Валентина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брянцева Валентина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.11.1952

Дата смерти

03.06.2014

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1979 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.06.1979

Дочь: Ряшинцева Светлана Владимировна

Отец ребёнка: Брянцев Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
19.11.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Брянцев Владимир Николаевич

Смерть
03.06.2014
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