Брянцева Валентина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.11.1952
Дата смерти03.06.2014
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.06.1979
Дочь: Ряшинцева Светлана Владимировна
Отец ребёнка: Брянцев Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
19.11.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Брянцев Владимир Николаевич
Смерть
03.06.2014