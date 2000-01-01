Брянцев Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.01.1955
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.06.1979
Дочь: Ряшинцева Светлана Владимировна
Мать ребёнка: Брянцева Валентина Алексеевна
Рождение ребёнка
19.11.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Брянцева Валентина Алексеевна