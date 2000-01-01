Брянцев Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брянцев Владимир Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.01.1955

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1979 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.06.1979

Дочь: Ряшинцева Светлана Владимировна

Мать ребёнка: Брянцева Валентина Алексеевна

Рождение ребёнка
19.11.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Брянцева Валентина Алексеевна

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