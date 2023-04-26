Валюхов Фома Макаров
Место рождениядеревня Субботино, Маисская волость, Городищевский
Дата рожденияДо 1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1834
Отец: Валюхов Макар
Мать: не указана
деревня Субботино, Маисская волость, Городищевский
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Аверьянова Мария Фомина
Мать ребёнка: не указана
деревня Субботино, Маисская волость, Городищевский
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно