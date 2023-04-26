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Валюхов Фома Макаров

Место рождения

деревня Субботино, Маисская волость, Городищевский

Дата рождения

До 1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1816 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1834

Отец: Валюхов Макар

Мать: не указана

деревня Субботино, Маисская волость, Городищевский
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Аверьянова Мария Фомина

Мать ребёнка: не указана

деревня Субботино, Маисская волость, Городищевский
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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