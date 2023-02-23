Валюхов Макар
Место рождениядеревня Субботино, Маисская волость, Городищевский
Дата рожденияДо 1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Место
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Рождение
До 1816
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Субботино, Маисская волость, Городищевский
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Семён Макаров
Мать ребёнка: не указана
деревня Субботино, Маисская волость, Городищевский
Рождение ребёнка
До 1834
Сын: Валюхов Фома Макаров
Мать ребёнка: не указана
деревня Субботино, Маисская волость, Городищевский
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно