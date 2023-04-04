Голубовская (Волина) Виктория
Место рожденияРоссия
Дата рождения03.09.1920
Дата смерти2004
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1920
Отец: Волин (фрадкин) Борис (Иосиф)
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
07.05.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Голубовский Борис
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Голубовский Борис
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Голубовский Борис
Смерть
2004