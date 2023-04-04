Голубовская (Волина) Виктория — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубовская (Волина) Виктория

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Место рождения

Россия

Дата рождения

03.09.1920

Дата смерти

2004

Пол

Женский

Отец

1886 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1919 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1920

Отец: Волин (фрадкин) Борис (Иосиф)

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
07.05.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Голубовский Борис

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Голубовский Борис

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голубовский Борис

Смерть
2004
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