Голубовский Борис
Место рождения
Дата рождения30.03.1919
Дата смерти09.02.2008
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1919
Отец: Голубовский Гавриил
Мать: Голубовская Рахиль
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Голубовская (Волина) Виктория
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.05.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Голубовская (Волина) Виктория
Смерть
09.02.2008
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно