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Голубовский Борис

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Место рождения

Харьков, Харківська область

Дата рождения

30.03.1919

Дата смерти

09.02.2008

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1920 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1919

Отец: Голубовский Гавриил

Мать: Голубовская Рахиль

Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Голубовская (Волина) Виктория

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голубовская (Волина) Виктория

Рождение ребёнка
07.05.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Голубовская (Волина) Виктория

Смерть
09.02.2008
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно

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