Петрова Параскева Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1782
Отец ребёнка: Петров Леонтий Васильевич
Рождение ребёнка
1783
Дочь: (Петрова) Акулина Леонтьевна
Отец ребёнка: Петров Леонтий Васильевич
Рождение ребёнка
1785
Отец ребёнка: Петров Леонтий Васильевич
Смерть
Неизвестно