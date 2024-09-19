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Петрова Параскева Федотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Леонтий Васильевич

Рождение ребёнка
1782

Сын: Петров Игнат Леонтьевич

Отец ребёнка: Петров Леонтий Васильевич

Белово, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1783

Дочь: (Петрова) Акулина Леонтьевна

Отец ребёнка: Петров Леонтий Васильевич

Белово, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Петров Самуил Леонтьевич

Отец ребёнка: Петров Леонтий Васильевич

Белово, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно

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