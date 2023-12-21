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Ривкина Мина Маша
Ривкина Мина Маша
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1907
Дата смерти
1942
Пол
Женский
Отец
Ривкин Симон Хаимович (Ицкович)
1866 г.р.
Мать
Ривкина Фейга Хаимовна
1876 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец:
Ривкин Симон Хаимович (Ицкович)
Мать:
Ривкина Фейга Хаимовна
Смерть
1942
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