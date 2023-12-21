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Ривкина Мина Маша

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Ривкин Симон Хаимович (Ицкович)

Мать: Ривкина Фейга Хаимовна

Смерть
1942
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