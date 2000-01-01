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Ривкин Симон Ицкович

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Место рождения

Велиж, Витебская губерния, Российская Империя

Дата рождения

1866

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Ривкин Ицков

Мать: не указана

Велиж, Витебская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Львин Хая-Рася Симоновна

Мать ребёнка: Ривкина Фейга Хаимовна

Витебск, Витебский уезд, Витебская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1898

Сын: Ривкин Хаим Симонович

Мать ребёнка: Ривкина Фейга Хаимовна

Рождение ребёнка
12.10.1902

Сын: Ривкин Залман Симонович

Мать ребёнка: Ривкина Фейга Хаимовна

г.Велиж, Витебская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ривкин Аврам Симонович

Мать ребёнка: Ривкина Фейга Хаимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ривкина Фейга Хаимовна

Смерть
1941
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