Ривкин Симон Ицкович
Место рожденияВелиж, Витебская губерния, Российская Империя
Дата рождения1866
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Ривкин Ицков
Мать: не указана
Велиж, Витебская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Львин Хая-Рася Симоновна
Мать ребёнка: Ривкина Фейга Хаимовна
Витебск, Витебский уезд, Витебская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: Ривкина Фейга Хаимовна
Рождение ребёнка
12.10.1902
Мать ребёнка: Ривкина Фейга Хаимовна
г.Велиж, Витебская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ривкина Фейга Хаимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ривкина Фейга Хаимовна
Смерть
1941