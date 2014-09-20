Иващенко Николай Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.05.1941
Дата смерти20.09.2014
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.01.1964
Сын: Иващенко Александр Николаевич
Мать ребёнка: Иващенко Зинаида Фёдоровна
Рождение ребёнка
19.02.1965
Дочь: Курбанова Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Иващенко Зинаида Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.09.2014