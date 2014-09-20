Иващенко Николай Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иващенко Николай Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1941

Дата смерти

20.09.2014

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.01.1964

Сын: Иващенко Александр Николаевич

Мать ребёнка: Иващенко Зинаида Фёдоровна

Рождение ребёнка
19.02.1965

Дочь: Курбанова Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Иващенко Зинаида Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иващенко Зинаида Фёдоровна

Смерть
20.09.2014
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