Иващенко Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.01.1964
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1964
Рождение ребёнка
14.11.1992
Дочь: Евгения Александровна
Мать ребёнка: Иващенко Галина Витальевна
Рождение ребёнка
2014
Сын: Иващенко Константин Александрович
Мать ребёнка: Иващенко Елена
Рождение ребёнка
2018
Дочь: Иващенко Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Иващенко Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иващенко Елена
Бракосочетание
Неизвестно