Иващенко Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иващенко Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.01.1964

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1964

Отец: Иващенко Николай Никифорович

Мать: Иващенко Зинаида Фёдоровна

Рождение ребёнка
14.11.1992

Дочь: Евгения Александровна

Мать ребёнка: Иващенко Галина Витальевна

Рождение ребёнка
2014

Сын: Иващенко Константин Александрович

Мать ребёнка: Иващенко Елена

Рождение ребёнка
2018

Дочь: Иващенко Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Иващенко Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иващенко Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иващенко Галина Витальевна

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