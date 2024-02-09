Кокорев Гаврила Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокорев Гаврила Евгеньевич

Место рождения

Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Кокорев Евгений Евтеев

Мать: Кокорева Марфа

Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Варвара Гавриловна

Мать ребёнка: Кокорева Прасковья Егорова

Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кокорева Прасковья Егорова

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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