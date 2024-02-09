Кокорев Гаврила Евгеньевич
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Кокорев Евгений Евтеев
Мать: Кокорева Марфа
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Варвара Гавриловна
Мать ребёнка: Кокорева Прасковья Егорова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно