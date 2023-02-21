Малыгина Ирина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малыгина Ирина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Сын: Малыгин Емельян Дмитриевич

Отец ребёнка: Малыгин Дмитрий Андреевич

Койда, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Дмитриевна

Отец ребёнка: Малыгин Дмитрий Андреевич

Койда, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малыгин Дмитрий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анисья Дмитриевна

Отец ребёнка: Малыгин Дмитрий Андреевич

Койда, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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