Малыгина Ирина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1899
Сын: Малыгин Емельян Дмитриевич
Отец ребёнка: Малыгин Дмитрий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Дмитриевна
Отец ребёнка: Малыгин Дмитрий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анисья Дмитриевна
Отец ребёнка: Малыгин Дмитрий Андреевич
Смерть
Неизвестно