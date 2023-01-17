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Малыгин Дмитрий Андреевич

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Место рождения

Койда, Мезенский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Малыгин Андрей Тимофеевич

Мать: Малыгина Синклитикия Игнатьевна

Койда, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Малыгин Емельян Дмитриевич

Мать ребёнка: Малыгина Ирина Васильевна

Койда, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Дмитриевна

Мать ребёнка: Малыгина Ирина Васильевна

Койда, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малыгина Ирина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анисья Дмитриевна

Мать ребёнка: Малыгина Ирина Васильевна

Койда, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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