Малыгин Дмитрий Андреевич
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Рождение ребёнка
1899
Сын: Малыгин Емельян Дмитриевич
Мать ребёнка: Малыгина Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Дмитриевна
Мать ребёнка: Малыгина Ирина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анисья Дмитриевна
Мать ребёнка: Малыгина Ирина Васильевна
Смерть
Неизвестно