Кулешов Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКулешов Иван Михайлович

Кулешов Иван Михайлович

Место рождения

Анновка, Буздякский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

14.11.1926

Дата смерти

23.08.2009

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1926

Отец: Кулешов Михаил Данилович

Мать: Кулешова Наталья Тимофеевна

Анновка, Буздякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Военная служба
10.11.1943
Буздякский РВК, Башкирская АССР, Буздякский р-н
Военная награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Военная награда
07.09.1945
Медаль «За боевые заслуги»
Рождение ребёнка
07.09.1954

Сын: Кулешов Геннадий Иванович

Мать ребёнка: Кулешова Аграфена Тимофеевна

Потсдам, ГДР
Военная награда
26.10.1955
Медаль «За боевые заслуги»
Рождение ребёнка
16.03.1960

Сын: Кулешов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Кулешова Аграфена Тимофеевна

Демобилизация
17.11.1977
Военная награда
23.12.1985
Орден Отечественной войны I степени
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Болтикова Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Кулешова Аграфена Тимофеевна

Военная награда
Неизвестно
Медаль «За победу над Японией»
Смерть
23.08.2009
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close