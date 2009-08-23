Кулешов Иван Михайлович
Место рождения
Дата рождения14.11.1926
Дата смерти23.08.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1926
Военная служба
10.11.1943
Буздякский РВК, Башкирская АССР, Буздякский р-н
Военная награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Военная награда
07.09.1945
Медаль «За боевые заслуги»
Рождение ребёнка
07.09.1954
Сын: Кулешов Геннадий Иванович
Мать ребёнка: Кулешова Аграфена Тимофеевна
Потсдам, ГДР
Военная награда
26.10.1955
Медаль «За боевые заслуги»
Рождение ребёнка
16.03.1960
Мать ребёнка: Кулешова Аграфена Тимофеевна
Демобилизация
17.11.1977
Военная награда
23.12.1985
Орден Отечественной войны I степени
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Болтикова Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Кулешова Аграфена Тимофеевна
Военная награда
Неизвестно
Медаль «За победу над Японией»
Смерть
23.08.2009
Саратов, город Саратов, Саратовская область