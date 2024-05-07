Корнилов Александр Александрович 09.02.1982 — найти родственников по фамилии на Familio
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Корнилов Александр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.02.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1982

Отец: ?

Мать: Корнилова Наталья Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корнилов Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Полина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полина

Рождение ребёнка
21.03.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Корнилова Ольга Анатольевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
30.08.2012

Сын: Корнилов Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Корнилова Ольга Анатольевна

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