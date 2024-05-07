Корнилов Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.02.1982
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1982
Отец: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корнилов Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Полина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Полина
Рождение ребёнка
21.03.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Корнилова Ольга Анатольевна
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
30.08.2012
Сын: Корнилов Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Корнилова Ольга Анатольевна