Сартаков Филип Малол. Д.Кривоозерной Прохоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сартаков Филип Малол. Д.Кривоозерной Прохоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762

Отец: Сартаков Прохор Семенов

Мать: не указана

Бракосочетание
25.01.1782

Жена: Сартаков Гликерья Яковлева

Соколовка, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
м. 19. ж. 22
Рождение ребёнка
05.01.1783

Сын: Сартаков Петр Филипов

Мать ребёнка: Сартаков Гликерья Яковлева

Рождение ребёнка
28.06.1785

Сын: Сартаков Леонтий Филипов

Мать ребёнка: Сартаков Гликерья Яковлева

Рождение ребёнка
14.09.1786

Сын: Сартаков Федор Филипов

Мать ребёнка: Сартаков Гликерья Яковлева

Смерть
Неизвестно
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