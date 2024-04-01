Сартаков Филип Малол. Д.Кривоозерной Прохоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1762
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762
Отец: Сартаков Прохор Семенов
Бракосочетание
25.01.1782
Соколовка, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
м. 19. ж. 22
Рождение ребёнка
05.01.1783
Мать ребёнка: Сартаков Гликерья Яковлева
Рождение ребёнка
28.06.1785
Мать ребёнка: Сартаков Гликерья Яковлева
Рождение ребёнка
14.09.1786
Мать ребёнка: Сартаков Гликерья Яковлева
Смерть
Неизвестно