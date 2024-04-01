Сартаков Прохор Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1688
Дата смерти12.05.1780
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1762
Сын: Сартаков Филип Малол. Д.Кривоозерной Прохоров
Рождение ребёнка
Около 1764
Сын: Сартаков Косма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сартаков Егор Малол. Д.Кривоозерной
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сартаков Гаврила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сартаков Иов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сартаков Семен Малол. Д.Кривоозерной Прохоров
Смерть
12.05.1780