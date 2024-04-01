Сартаков Прохор Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сартаков Прохор Семенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1688

Дата смерти

12.05.1780

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1688

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Сартаков Филип Малол. Д.Кривоозерной Прохоров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Сартаков Косма

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сартаков Егор Малол. Д.Кривоозерной

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сартаков Гаврила

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сартаков Иов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сартаков Семен Малол. Д.Кривоозерной Прохоров

Мать ребёнка: не указана

Смерть
12.05.1780
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