Сартаков (Чусовитина) Гликерья Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1759
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1759
Отец: Чусовитин Яков Крест. С. Соколова
Бракосочетание
25.01.1782
Соколовка, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
м. 19. ж. 22
Рождение ребёнка
05.01.1783
Отец ребёнка: Сартаков Филип Малол. Д.Кривоозерной Прохоров
Рождение ребёнка
28.06.1785
Отец ребёнка: Сартаков Филип Малол. Д.Кривоозерной Прохоров
Рождение ребёнка
14.09.1786
Отец ребёнка: Сартаков Филип Малол. Д.Кривоозерной Прохоров
Смерть
Неизвестно