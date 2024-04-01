Сартаков (Чусовитина) Гликерья Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сартаков (Чусовитина) Гликерья Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759

Отец: Чусовитин Яков Крест. С. Соколова

Мать: не указана

Бракосочетание
25.01.1782

Муж: Сартаков Филип Малол. Д.Кривоозерной Прохоров

Соколовка, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
м. 19. ж. 22
Рождение ребёнка
05.01.1783

Сын: Сартаков Петр Филипов

Отец ребёнка: Сартаков Филип Малол. Д.Кривоозерной Прохоров

Рождение ребёнка
28.06.1785

Сын: Сартаков Леонтий Филипов

Отец ребёнка: Сартаков Филип Малол. Д.Кривоозерной Прохоров

Рождение ребёнка
14.09.1786

Сын: Сартаков Федор Филипов

Отец ребёнка: Сартаков Филип Малол. Д.Кривоозерной Прохоров

Смерть
Неизвестно
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