Каверина Пелагея Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каверина Пелагея Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1883 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1909

Отец: Каверин Семен Борисов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виктор

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
Жердевка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
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