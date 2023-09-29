Каверина Пелагея Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1909
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1909
Отец: Каверин Семен Борисов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виктор
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно
Жердевка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область