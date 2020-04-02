(Смирнова-Грохольская) Ирина Вячеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Смирнова-Грохольская) Ирина Вячеславовна

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Место рождения

Vinnica, Vinnicas Ukraine

Дата рождения

02.02.1925

Дата смерти

02.04.2020

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1925

Отец: Смирнов Вячеслав Арсеньевич

Мать: Смирнов Мария Иосифовна

Vinnica, Vinnicas Ukraine
Рождение ребёнка
23.01.1956

Дочь: Турнова Марианна Петровна

Отец ребёнка: Турнов Петр Иванович

Kabul, Kabul Afghanistan
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Турнова Наталья Петровна

Отец ребёнка: Турнов Петр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Турнова Маргарита Петровна

Отец ребёнка: Турнов Петр Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
учитель математики, завуч школы
Смерть
02.04.2020
Москва, город федерального значения Москва
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