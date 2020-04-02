(Смирнова-Грохольская) Ирина Вячеславовна
Место рожденияVinnica, Vinnicas Ukraine
Дата рождения02.02.1925
Дата смерти02.04.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1925
Vinnica, Vinnicas Ukraine
Рождение ребёнка
23.01.1956
Дочь: Турнова Марианна Петровна
Отец ребёнка: Турнов Петр Иванович
Kabul, Kabul Afghanistan
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Турнова Наталья Петровна
Отец ребёнка: Турнов Петр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Турнова Маргарита Петровна
Отец ребёнка: Турнов Петр Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
учитель математики, завуч школы
Смерть
02.04.2020
Москва, город федерального значения Москва