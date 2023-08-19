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Александрова Александра Степановна

Место рождения

Сверчково, Целинный муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1920 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Сверчково, Целинный муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
24.01.1950

Сын: Кугрэн Анатолий Викторович

Отец ребёнка: Кугрэн Виктор Андреевич

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Бракосочетание
17.08.1952

Муж: Кугрэн Виктор Андреевич

Прутовая, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
16.06.1957

Дочь: Кугрэн Галина Викторовна

Отец ребёнка: Кугрэн Виктор Андреевич

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
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