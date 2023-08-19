Александрова Александра Степановна
Место рождения
Дата рождения1930
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.01.1950
Сын: Кугрэн Анатолий Викторович
Отец ребёнка: Кугрэн Виктор Андреевич
Бракосочетание
17.08.1952
Прутовая, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
16.06.1957
Дочь: Кугрэн Галина Викторовна
Отец ребёнка: Кугрэн Виктор Андреевич
Смерть
Неизвестно