Смирнов Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнов Александр Николаевич

Смирнов Александр Николаевич

Место рождения

Александровка

Дата рождения

06.11.1884 ст.

Дата смерти

После 1918

Пол

Мужской

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1884 ст.

Отец: Смирнов Николай Кузьмич

Мать: Смирнова Матрона Ивановна

Бракосочетание
13.02.1905 ст.

Жена: Смирнова Анна Дмитриевна

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
18.07.1906 ст.

Дочь: Александра Александровна

Мать ребёнка: Смирнова Анна Дмитриевна

Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.85-86 (Рождение №-61ж)
Смерть
После 1918
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close