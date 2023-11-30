Смирнов Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения06.11.1884 ст.
Дата смертиПосле 1918
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1884 ст.
Отец: Смирнов Николай Кузьмич
Бракосочетание
13.02.1905 ст.
Жена: Смирнова Анна Дмитриевна
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
18.07.1906 ст.
Дочь: Александра Александровна
Мать ребёнка: Смирнова Анна Дмитриевна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.85-86 (Рождение №-61ж)
Смерть
После 1918