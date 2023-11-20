Смирнова (-) Матрона Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (-) Матрона Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1850 ст.

Дата смерти

После 1884

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1847 г.р.

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1870 ст.

Муж: Смирнов Николай Кузьмич

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
06.11.1884 ст.

Сын: Смирнов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Смирнов Николай Кузьмич

Смерть
После 1884
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