Смирнова (-) Матрона Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1850 ст.
Дата смертиПосле 1884
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1870 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
06.11.1884 ст.
Сын: Смирнов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Смирнов Николай Кузьмич
Смерть
После 1884