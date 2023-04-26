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Белов Алексей Никифорович

Место рождения

Ключи, Кузнецкий, Саратовская, Россия

Дата рождения

14.10.1917

Дата смерти

После 1970

Пол

Мужской

Отец

Около 1878 г.р.

Мать

1878 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1917

Отец: Белов Никифор Тимофеевич

Мать: Белова Мария Григорьевна

Ключи, Кузнецкий, Саратовская, Россия
Работа или профессия
До 06.09.1941
Ключи, Камешкирский, Пензенская, Россия, СССР
тракторист
Военная служба
06.09.1941
Смерть
После 1970
Тула, РСФСР, СССР
Военная награда
06.04.1985
Наименование награды: Орден Отечественной войны II степени
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