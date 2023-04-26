Белов Алексей Никифорович
Место рожденияКлючи, Кузнецкий, Саратовская, Россия
Дата рождения14.10.1917
Дата смертиПосле 1970
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1917
Отец: Белов Никифор Тимофеевич
Мать: Белова Мария Григорьевна
Ключи, Кузнецкий, Саратовская, Россия
Работа или профессия
До 06.09.1941
Ключи, Камешкирский, Пензенская, Россия, СССР
тракторист
Военная служба
06.09.1941
Смерть
После 1970
Тула, РСФСР, СССР
Военная награда
06.04.1985
Наименование награды: Орден Отечественной войны II степени