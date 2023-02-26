Карпов Роман Карпов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1904
Жена: Параскева Петрова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Работа или профессия
1904
состоящий на сверхсрочной службе и.д. мл.мед.фельдшера в 15-ом пехотном Шлиссельбургском полку
Смерть
Неизвестно