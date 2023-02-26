Карпов Роман Карпов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпов Роман Карпов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1882 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1904

Жена: Параскева Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Работа или профессия
1904
состоящий на сверхсрочной службе и.д. мл.мед.фельдшера в 15-ом пехотном Шлиссельбургском полку
Смерть
Неизвестно
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