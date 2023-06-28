Челпанов Дмитрий Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Челпанова Юлия Дмитриевна
Мать ребёнка: Челпанова Евгения Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Челпанова Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Челпанова Евгения Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно